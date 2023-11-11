Праздник кино в Баку - торжественное открытие XIV Международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялось торжественное открытие XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, сообщает Trend Life.

Официальными партнерами фестиваля, учрежденного Центром молодых кинематографистов, являются министерство культуры и Агентство кино Азербайджанской Республики.

На открытии директор Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов Фехруз Шамиев рассказал о программе, отметив, что славная Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне нашла свое отражение в ряде картин.

"Каждый год фестиваль дарит нам волнующие моменты и яркие открытия, удовлетворение от проделанной работы. Очень важно, что Великая победа Азербайджана многое поменяла в нас, сделала нас еще более уверенными и сильными. И все эти чувства и эмоции, бесспорно, влияют не только на создание фильмов на патриотическую тематику, но и на авторское кино. Мы верим, что этот фестиваль внесет свой вклад в развитие киноиндустрии”, – отметил Фехруз Шамиев.

Заведующий отделом Агентства кино Рашад Гасымов в своем выступлении отметил, что Бакинский фестиваль короткометражных фильмов является самым продолжительным кинофестивалем в Азербайджане.

"Поздравляю всех с праздником кино, который является значимым культурным событием в жизни страны и кинолюбителей, привлекает внимание международной общественности. За прошедшие годы у кинофестиваля сформировалась своя команда и аудитория, что является большим успехом. Желаю всем участникам успехов, а зрителям приятного просмотра", - сказал он.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на азербайджанском языке рассказал о том, что на фестивале также представлены короткометражные фильмы британского производства.

"Изучая азербайджанский язык, мне нравилось смотреть азербайджанские фильмы. Мне очень нравятся короткометражные фильмы и я благодарен British Council за организацию показа британских фильмов на этом фестивале. Зрители смогут увидеть четыре прекрасных и разножанровых короткометражных фильма, которые отличаются своей сюжетной линией и драматургией”, – сказал он.

На вечере также прошла церемония награждения премии Qızıl Nar (Золотой гранат) по случаю 125-летия азербайджанского кино и за заслуги в национальном кинематографе. За заслуги в азербайджанской кинематографии и в воспитании профессиональных кадров в национальном кино был отмечен директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, за заслуги в области дубляжа - заслуженная артистка Наджиба Гусейнова, за заслуги в развитии авторского кино - заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Эльчин Мусаоглу.

Ведущим мероприятия был заслуженный артист Эльнур Керимов. Выступившие на вечере зарубежные участники фестиваля отметили важность реализации проекта в деле сближения народов, возможности больше узнать о киноиндустрии различных стран, современных тенденций.

На участие в фестивале были отправлены заявки от авторов 704 фильмов из 78 стран мира. Отборочная комиссия, в состав которой вошли специалисты в области кино, включила в международную конкурсную программу фестиваля 42 киноленты из 32 стран мира, в категорию "Таланты Азии" (Asiya istedadları) вошли 17 фильмов, в местной конкурсной программе представлены 26 кинокартин, которые поборются за награду Qızıl Nar (Золотой гранат).

Жюри в международной конкурсной программе – лауреат кинонаграды "Qızıl Pəri", кинорежиссер, автор сценария, заслуженный деятель искусств Азербайджана Явер Рзаев, чьи работы были представлены на Роттердамском кинофестивале, Международном кинофестивале в Карловых Варах, кинофестивале "Киношок" и удостоены наград; лауреат премий Недели критики Каннского международного кинофестиваля, Токийского и Московского международных кинофестивалей, кинорежиссер и сценарист Реза Миркарими (Иран); лауреат Берлинского, Московского, Варшавского международных кинофестивалей, режиссер, продюсер Фархат Шарипов (Казахстан); сценарист, эксперт по созданию сценариев Рулоф Ян Миннебо (Нидерланды).

Жюри в категории "Таланты Азии" - программный директор кинофестиваля BAIQONYR, кинокритик Ержан Жумабеков (Казахстан); писатель, сценарист Шариф Агаяр (Азербайджан); победитель ряда кинофестивалей, режиссер, сценарист Рамин Фарзанех (Иран).

Жюри в местной конкурсной программе - заслуженный деятель искусств Азербайджана, театральный и кинорежиссер Мехрибан Алекперзаде; председатель Объединения журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы; кинооператор Надир Мехдиев.

В программе Cinemobil (фильмы, снятые на мобильный телефон) будут представлены три работы.

Также в рамках внеконкурсной программы фестиваля пройдут интересные мероприятия. Так, в сотрудничестве с British Council состоится специальный показ номинантов BAFTA (Британская академия кинематографического и телевизионного искусства). В секции "Наш язык" (Dili bizim) будут представлены работы азербайджанцев, проживающих в разных странах мира, и снявших фильмы на азербайджанском языке.

В секцию "Панорама" войдут киноленты, на авторов которых возлагаются большие надежды в будущем.

Фильмы, включенные в конкурсную программу, будут демонстрироваться в Киноцентре "Низами", начиная с 11:00.

В "Ретроспективу", посвященную 125-летию азербайджанского кинематографа, вошли снятые в разные годы пять короткометражных фильмов – "Бакинские балконы" (режиссер Заур Магеррамов); "Живи, золотая рыбка" (Ниджат Фейзуллаев); "Сила притяжения" (Гасан Сеидбейли); "Ученик звездочета" (Ариф Магеррамов); "Наваждение" (Руфат Асадов).

12 ноября в 14:00 режиссер Реза Миркарими проведет мастер-класс, а 14 ноября в 16:00 состоится лекция графического дизайнера Расула Гасани на тему "Применение технологий искусственного интеллекта в кино".

Церемония награждения победителей фестиваля состоится 15 ноября в 19:00.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Фото – Рустам Исмайлов.

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