Азербайджанский мугам звучит в столице 13 государств - периодов Чжоу, Цинь, Хань, Суй, Тан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские музыканты, заслуженные артисты Сахиб Пашазаде (тар) и Кямран Керимов (нагара) приняли участие в IX Международном фестивале искусств "Шелковый путь", который прошел в городе Сиань на северо-западе Китая, сообщает Trend Life.

Для участия в фестивале музыкантов пригласил художественный руководитель проекта, китайский композитор и дирижер Ли Чун после того, как азербайджанские артисты завоевали гран-при на международном фестивале "Восточные мотивы" в Самарканде (Узбекистан).

Тема фестиваля в этом году "Новая глава Шелкового пути, лучшие дни светлого будущего". В мероприятиях приняли участие артисты из более чем 90 стран. Программа фестиваля включала различные мероприятия, в том числе церемонии открытия и закрытия, представления и выставки.

Сахиб Пашазаде и Кямран Керимов представили инструментальное искусство мугама, включенного в Список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Азербайджанская школа инструментального исполнительства, великолепный дуэт тар и нагары были встречены с большим интересом и аплодисментами со стороны зрителей и участников фестиваля. Наши музыканты уже во второй раз достойно представляют на фестивале инструментальные исполнительские традиции азербайджанского мугамного искусства. Их выступления в Национальном центре искусств Сианя, Национальном театре Сианя стали незабываемыми моментами фестиваля. В день открытия мероприятия, на котором присутствовали тысячи зрителей, азербайджанские музыканты первыми прошли по красной дорожке с нашим флагом и поставили свои подписи на специальной табличке. А в оформлении стенда, специально подготовленного для каждой страны, наших музыкантов поддержал Национальный музей ковра. На фестивале китайские меломаны тепло встретили азербайджанскую музыку. Наши представители были приглашены выступить на нескольких фестивалях по всему миру со своими яркими выступлениями", - сообщили Trend Life в пресс-службе Международного центра мугама.

Город Сиань существует более 3 100 лет, некоторое время являлся самым крупным (как по площади, так и по числу жителей) городом мира. Был местом назначения торговых караванов, которые шли по Великому шёлковому пути в Китай. Это один из самых знаменательных исторических и культурных центров Китая. Этот город был столицей 13 государств в истории Китая — в частности, в периоды Чжоу, Цинь, Хань, Суй и Тан. В городе очень много достопримечательностей. В частности, в окрестностях города расположены курганные гробницы Древнего Китая, включая мавзолей Цинь Шихуанди c терракотовой армией.

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