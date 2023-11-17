Великолепие азербайджанской музыки в Германии - Sanкta Klara Keller am Römerturm 13 века (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В камерном концертном зале Sanкta Klara Keller am Römerturm в замке 13 века в Кёльне Немецко-Азербайджанский форум провел торжественный вечер-концерт, посвящённый 100-летию выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщила Trend Life известная художница, наша соотечественница из Германии Маргарита Керимова-Соколова.

Средневековый зал был оформлен картинами Маргариты Керимовой-Соколовой из серии "Рождение Музыки", а работа, посвящённая творчеству Фикрета Амирова, стояла на мольберте на сцене. Там же, на сцене была размещена репродукция портрета композитора, выполненного гениальным художником Таиром Салаховым.

Выступившие на открытии музыкант и музыковед, куратор по культуре и искусству Немецко-Азербайджанского форума, председатель Европейского форума межкультурного развития Самира Патцер-Исмаилова и художественный руководитель проекта, профессор Кёльнской консерватории, пианистка, заслуженная артистка Азербайджана Эльнара Исмаилова рассказали о жизни и творчестве Фикрета Амирова, внесшего бесценный вклад в развитие национальной и мировой музыки, о синтезе народного мугама и классики в его произведениях и о многих удивительных моментах, сопровождающих творчество гения.

Сам концерт, поразивший с первых прозвучавших нот в воцарившейся тишине, взрывавшейся потом аплодисментами, произвел на зрителей самые яркие впечатления. Были исполнены экспромты для фортепиано, две песни и четыре пьесы для скрипки и фортепиано - "Баллада", "Танец любви", "Элегия", "Поэма мугам", арии из опер "Севиль", 12 миниатюр для клавира" и другие произведения Фикрета Амирова.

В концертной программе также приняли участие первая скрипка Дюссельдорфского симфонического оркестра Андреа Кюнляйн, оперный вокалист, тенор Хавьер Алонсо,

"Мне посчастливилось быть знакомой с великим композитором Фикретом Амировым, общаться с ним и наблюдать его в процессе создания балета "Тысяча и одна ночь", где художником был не менее гениальный Тогрул Нариманбеков. Фикрет Амиров был исключительно интеллигентный, умный, красивый, гениальный человек, создавший прекрасное музыкальное наследие, которое ещё будут открывать для себя следующие поколения", - сказала Trend Life Маргарита Керимова-Соколова.

Маргарита Керимова-Соколова - член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников, академик Всемирной художественной академии "Новая эра".

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