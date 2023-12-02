В Баку открылся CINEMO Mobil Film Festival - фестиваль фильмов, снятых на мобильный телефон (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках "Творческой недели", организованной Министерством культуры Азербайджана, в Киноцентре "Низами" состоялось открытие CINEMO Mobil Film Festival– фестиваля фильмов, снятых на мобильный телефон, сообщает Trend Life. Фестиваль организован при поддержке Агентства кино Азербайджана.

Целью проекта является поддержка творческой активности молодежи в Азербайджане, более широкое продвижение кинопроизводства посредством использования мобильного телефона, повышение знаний в области мобильной съемки, выявление талантливых мобилографов и кинематографистов, пропаганда социальных ценностей через широкие возможности мобильного кино, установление плодотворных связей.

Ведущий вечера, актер кино Фаиг Мирза отметил, что в наше время с помощью мобильных телефонов в больших масштабах снимаются фильмы и даже сериалы.

"С повышением качества съемки камер мобильных телефонов в последнее время выросло и развитие мобильной кинематографии, и если год назад количество таких фильмов исчислялось десятками, то сейчас-тысячами. В этой сфере проводится большая работа, организуются фестивали, проводятся конкурсы. Сегодняшний фестиваль-яркий тому пример", - отметил Фаиг Мирза.

Представитель Министерства культуры Гюнай Рагимова подчеркнула, что в рамках "Творческой недели" было представлено более 20 творческих проектов различной тематики.

"Кино - очень мощный инструмент для продвижения культуры в мире. Неоспорима роль различных конкурсов, фестивалей в развитии, продвижении кино. В соответствии со стратегией кино Министерства культуры проведение таких независимых, разнообразных конкурсов и фестивалей для интеграции азербайджанского кино в мир является одним из приоритетных направлений, в том числе для выявления новых талантов", - отметила Гюнай Рагимова.

Заслуженный деятель искусств, режиссер Эльхан Джафаров отметил, что люди искусства играют большую духовную роль в обществе и фильмы очень важны для реализации новых идей, стимулирования творческой деятельности молодежи.

"Искусство-это свободное и прекрасное искусство. Но в то же время очень важно, что искусство ценно для развития нашего общества, нашей Родины. Сегодня такая возможность была предоставлена участникам фестиваля, которые могут внести свою лепту в развитие кинематографа, сделав замечательные шаги во имя будущего Азербайджана", - отметил Эльхан Джафаров.

Автор и руководитель CINEMO Mobil Film, актер, продюсер Руслан Сабирли рассказал о целях и задачах фестиваля, выразив признательность всем, кто поддержал реализацию проекта.

"Мы хотим привлечь молодежь к этому фестивалю, чтобы они смогли раскрыть и реализовать свой творческий потенциал. Желаю всем успеха и надеюсь, что фестиваль станет событием, привлекающим внимание профессионалов и общественности", - отметил Руслан Сабирли.

На мероприятии был показан документальный фильм о любительских кинокамерах, которые считаются предками современного мобильного кинооборудования, а также представлен французский фильм, снятый на мобильный телефон.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!