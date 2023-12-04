Впервые в Азербайджане - Charme, Lemma-İcon-Epigram, Fragmente aus Frühling, Callices (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Тюркар Гасымзаде) под названием "Yaddaş#3: Terra Memoria", сообщает Trend Life.

В концертной программе впервые в Азербайджане были представлены произведения современных авторов конца 20 - начала 21 века Жерара Гризи "Charme", Брайана Фернихоу "Lemma-İcon-Epigram", Клауса Хубера "Fragmente aus Frühling" и Кайя Саариахо "Callices". Оркестром дирижировал лауреат международных конкурсов Мэри Мария (Санкт-Петербург, Россия) - участник престижных фестивалей, преподаватель Московской государственной консерватории имени Чайковского, дирижер Московского государственного симфонического оркестра. Солисты – заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано), Мухаммедали Пашазаде (кларнет), Глеб Хохлов (скрипка), Рена Фархадова и Хумай Гасымзаде (фортепиано),

Название третьего концерта Terra Memoria из цикла Yaddaş взято из одноименного произведения Кайи Саариахо, памяти которой был посвящен вечер. 70 летний финский композитор скончалась летом этого года в Париже, где преимущественно жила и работала. Лауреат престижных международных конкурсов работала в самых различных жанрах, ее перу принадлежат оперы, балет, оратория, оркестровые пьесы, концерты для различных инструментов с оркестром, камерные инструментальные ансамбли и т.д. Музыка Саариахо по своей тематике и языку интернациональна, зачастую апеллирует к общечеловеческим ценностям. Как отмечают современники, Саариахо повлияла на современную музыку своей уникальной индивидуальностью и разносторонностью, соединив миры акустической и электронной музыки.

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