Фильм Хилала Байдарова покажут на международном фестивале в Индии

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Quşlara Xütbə" (Sermon to the Birds/Проповедь птицам) будет показан в основной конкурсной программе Международного кинофестиваля в Керале (Индия), сообщает Trend Life.

Международный кинофестиваль в Керале (International Film Festival of Kerala) проводится в ноябре или декабре каждого года и признан одним из ведущих культурных событий Индии. В рамках фестиваля, который проводится с 1996 года, организуются ретроспективы, семинары и панельные дискуссии и т.д. В текущем году фестиваль проходит с 8 по 15 декабря.

"Quşlara Xütbə" является вторым фильмом Байдарова, входящим в кинотрилогию под названием "Savaş Nağılları" (War Tales/Военные сказки) или "Xütbə" (Sermon/Проповедь).

Роли в фильме "Quşlara Xütbə" исполнили Рена Аскерова, Орхан Искендерли, Гусейн Насиров. Автор сценария, режиссер, монтажер фильма - Хилал Байдаров, исполнительный продюсер – Гафар Демирчи.

Мировая премьера фильма "Quşlara Xütbə" состоялась на Международном кинофестивале в Токио (Япония).

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