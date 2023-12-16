В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже выступили азербайджанские музыканты в честь 30-летия ТЮРКСОЙ (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации постоянных представительств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции при ЮНЕСКО и поддержке Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ был проведен гала-концерт “Мы вместе”, посвященный 30-летию со дня основания ТЮРКСОЙ, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

В концерте, состоявшемся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, приняли участие постоянные представители государств-членов ЮНЕСКО, члены дипломатического корпуса, представители местной общественности и диаспоры тюркоязычных стран.

Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в своем выступлении отметил, что тюркские народы на протяжении всей своей древней, многовековой истории внесли большой вклад и обогатили мировую, общечеловеческую культуру. Было отмечено, что в рамках объявленного ТЮРКСОЙ года "Шуша – культурная столица тюркского мира - 2023" было проведено множество значимых мероприятий для развития и пропаганды наследия и искусства тюркского мира.

Выступившие заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Сайит Юсуф и заместитель генерального директора ЮНЕСКО по Африке и внешним связям Энтони Охеменг-Боама отметили важность связей и сотрудничества ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ в продвижении культурного разнообразия и межкультурного диалога, высоко оценив вклад тюркских народов в общечеловеческие ценности.

На гала-концерте гостям были продемонстрированы национальная музыка и танцы представителей стран ТЮРКСОЙ. Азербайджан представил красочную программу - в сопровождении Государственного ансамбля танца Азербайджана были представлены композиции “Sarı Gəlin” и “Çahargah Rapsodiyası” в исполнении Гюльзар Фараджевой (ханенде), Рашада Ибрагимова и Руслана Зарбалиева (тар), Тебриза Юсубова и Пярвиза Фархадова (кяманча), Айсу Садыховой (канон), встреченные овациями зрителей. Визит был организован при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

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