Три красавицы "золотого возраста" будут искать любовь в Баку

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, 13 января в 19.00, состоится премьера спектакля по пьесе Валентина Красногорова "Три красавицы", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

По сюжету, три подруги - одинокие женщины "золотого возраста" - решают изменить свою судьбу и найти себе спутников жизни. Эта теплая комедия убеждает зрителя в том, что годы не являются помехой для поисков любви и счастья...

Режиссёр-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, над музыкальным оформлением работает - заслуженный работник культуры Владимир Неверов. В ролях - народная артистка Аян Миркасимова, заслуженная артистка Мелек Абасзаде, актриса Медина Муллаева.

Билеты можно приобрести в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

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