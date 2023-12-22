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Cadenza Contemporary Orchestra последний концерт года посвятит творчеству Арифа Меликова

Культура Материалы 22 декабря 2023 15:42 (UTC +04:00)
Cadenza Contemporary Orchestra последний концерт года посвятит творчеству Арифа Меликова

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Тюркар Гасымзаде) последний концерт года посвятит творчеству выдающегося композитора, лауреата Госпремии и кавалера государственных орденов, народного артиста Азербайджана и СССР Арифа Меликова (1933 - 2019), сообщает Trend Life.

Концерт, приуроченный к 90-летию великого музыканта под названием "Arif Məlikov-90" пройдет в Международном центре мугама 28 декабря в 19:00. На вечере выступят солисты Фатима Насирли (скрипка), Нигяр Аскерова (сопрано) и Ульвия Кязымова (фортепиано). Вход свободный.

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