Cadenza Contemporary Orchestra последний концерт года посвятит творчеству Арифа Меликова

БАКУ /Trend Life/ - Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Тюркар Гасымзаде) последний концерт года посвятит творчеству выдающегося композитора, лауреата Госпремии и кавалера государственных орденов, народного артиста Азербайджана и СССР Арифа Меликова (1933 - 2019), сообщает Trend Life.

Концерт, приуроченный к 90-летию великого музыканта под названием "Arif Məlikov-90" пройдет в Международном центре мугама 28 декабря в 19:00. На вечере выступят солисты Фатима Насирли (скрипка), Нигяр Аскерова (сопрано) и Ульвия Кязымова (фортепиано). Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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