Заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова выступила в Италии (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных премий, заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова (сопрано) вновь выступила в Италии, сообщает Trend Life.

Концертная программа по случаю Нового года с участием Афаг Аббасовой была представлена на сцене Teatro Eden в городе Виареджо. Азербайджанская оперная певица разделила сцену с тенором Диего Каваццином. Певцы выступили в сопровождении оркестра Фестиваля Пуччини (Festival Puccini) под управлением дирижера Джузеппе Ланзетта.

В исполнении Афаг Аббасовой прозвучали арии из опер "Богема" и "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини.

Напомним, что ранее в Италии Афаг Аббасова с большим успехом сыграла главные партии в операх "Аль Мулино" Отторино Респиги, "Паяцы" Руджеро Леонкавалло и "Травиата" Джузеппе Верди, а также выступала на международных фестивалях Mezza Estate, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini и т.д.

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