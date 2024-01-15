Космическое звучание в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Оркестр выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

Солист программы - заслуженный артист Алексей Милтых (виолончель).

На вечере прозвучали - вторая Симфония (c-moll, op.17) Петра Чайковского, Симфоническая поэма "Влтава" Бедржиха Сметана, Концерт для виолончели с оркестром (H-dur, op.104) Антонина Дворжака.

Произведения были исполнены трогательно и выразительно. Виолончель звучала пронзительно, окутывая зал космическими аккордами.

Слушатели овациями встретили музыкальную программу.

После бурных аплодисментов оркестр исполнил на бис сочинение Петра Чайковского "Трепак" из балета "Щелкунчик".

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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