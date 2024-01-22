В Шабране стартует симпозиум "По следам наследия" - традиции и образцы древнего искусства глазами современных художников

БАКУ /Trend Life/ - В Шабране c 22 по 27 января пройдет симпозиум художников "По следам наследия" (İrsin izi ilə), организованный Leyla Khazary Art Qallery и Shabran Wellbeing Resort, сообщает Trend Life.

Основная цель симпозиума "По следам наследия" – представить богатое наследие, традиции и образцы древнего искусства азербайджанского народа глазами современных художников, воплотить древние формы искусства в создаваемых новых картинах, с помощью этих работ создать мост между веками, единство древнего искусства и современной живописи.

Широкая и зеленая территория Shabran Wellbeing Resort, уникальная архитектура и интерьер, расположение в окружении редких природных красот, особое внимание, поддержка и забота о музыкантах, писателях, художниках и всех, кто занимается художественным творчеством, делает его идеальным местом для проведения симпозиума.

Leyla Khazary ArtGallery занимается не только индивидуальными выставками, но и организует показ документальных фильмов об искусстве, мастер-классы и лекции, принимает корпоративные заказы, предлагает специальные услуги, связанные с дизайном и интерьером крупных компаний и частных пространств, а также работы известных художников, подходящие для оформления интерьеров. Галерея является инициатором инноваций, сотрудничает с самыми известными художниками страны, дает "зеленый свет" молодым художникам, имеет большую и интересную коллекцию. Но все это касается не только столицы, региональные симпозиумы уже стали очень важной частью ее деятельности.

Информация о симпозиуме, организованном Leyla Khazary Art-Qallery в 2022 году, долгое время не сходила со страниц местных СМИ. Результаты симпозиума восхитили не только гостей и местных жителей, но и самих художников. Известные художники Азербайджана создали свои новые произведения практически в онлайн-формате, прямо во время симпозиума. Созданная атмосфера, участие знаменитых гостей, известных мастеров искусства, успех работ вдохновили галерею продолжить данный формат и провести этот праздник в других очаровательных уголках Азербайджана. Одной из основных целей данных симпозиумов является повышение туристического потенциала регионов. Туризм – это не только древние памятники архитектуры, но и современное искусство, национальная кухня, живое общение, произведения высокого искусства, новые знакомства, творческие связи.

Leyla Khazary Art-Qallery своим очередным симпозиумом "По следам наследия" ставит своей целью привлечь внимание к зимней красоте Шабрана, очаровательного уголка Азербайджана, расположенного у подножья Больших Кавказских гор.

Как писал в свое время турецкий путешественник Эвлия Челеби, Шабран, с которым связаны часть истории государств Сасанидов и Ширваншахов, Шелковый путь, ковры Пирабадиль, принадлежащие Губинской школе ковроткачества, традиционная керамика, работа по металлу, литье, ювелирные изделия, производство оружия и стекла, изделий из шелка и шерсти, считался вторым по значимости городом после Тебриза. Азербайджанский историк Аббасгулу ага Бакиханов предполагал, что руины, расположенные недалеко от села Шахназарли, являются древним городом Гюлюстани-Ирем. Один из великих поэтов Хагани Ширвани написал свои знаменитые стихотворения "Заключение", находясь в заключении именно в этом городе.

Крутые вершины Кавказских гор, покрытые снегом, словно созданные руками графического художника контуры деревьев на белоснежном полотне зимы, тонкие тропы, проложенные горными животными, замерзшие водопады, русла рек, безмолвная, спящая природа... Смотреть на всю эту красоту, на спящую и тоскующую по весне природу глазами художников, прочувствовать зиму, даже больше, чем она есть, быть очарованным этим – совершенно другой опыт. Кто может дать почувствовать эту красоту больше, чем художник?!

Шабран запомнится не только как место, где живут древние традиции, но и место, где зарождается современное искусство, как очередное место встречи художников, творческих людей, мастеров искусства, которые примут участие в симпозиуме.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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