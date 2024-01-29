В Баку презентована книга "Odlar yurduna səyahət" - уникальные фотографии Азербайджана середины XIX - начала XX веков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги-альбома "Odlar yurduna səyahət" (Путешествие в страну огней), сообщает Trend Life. Книга издана при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В издание вошли фотографии, сделанные фотографом, путешественником и этнографом Дмитрием Ермаковым (1846-1916 годы). Материалы охватывают период середины XIX - начала XX веков. Большинство этих фотографий, хранящихся в Фонде Дмитрия Ермакова при Грузинском национальном музее, до сих пор не опубликованы.

В книге, составленной на азербайджанском и английском языках на основе более чем 260 уникальных фотографий, показаны города Агдаш, Баку, Гянджа, Лянкяран, Шамаха, Шуша, Шеки, а также железнодорожные станции, памятники архитектуры, промышленные и сельскохозяйственные объекты Азербайджана.

На открытии мероприятия выступила директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, которая отметила значимость презентуемого издания.

Было подчеркнуто, что книга имеет важное значение с точки зрения изучения истории, экономической и общественной жизни Азербайджана середины XIX - начала XX веков.

По словам автора издания, доктора философии по искусствоведению, заслуженного работника культуры Амины Меликовой, выход в свет книги станет подарком для всех любителей истории, азербайджанской культуры, искусства, и для тех, кто интересуется искусством фотографии.

"Книга охватывает крайне важный для Азербайджана период истории. Это именно тот период, когда в мире зарождалось искусство фотографии, когда оно прогрессировало, примечателен тот факт, что искусство фотографии в Азербайджане существует ровно столько, сколько оно существует в мире. Появление фотографии совпало с первым нефтяным бумом в Азербайджане. Это был тот период, когда нефтепромышленники делали все, для того чтобы в Азербайджане, в частности в Баку, развивались разные виды искусств", - отметила Меликова.

По словам автора издания, работа над книгой велась около десяти лет, в нее вошли материалы из коллекции Фонда Дмитрия Ермакова, действующего при Грузинском национальном музее.

"Удивительно рассматривать фотографии и узнавать некоторые места, смотреть, как они изменились, или же, наоборот - не подверглись изменениям", - подчеркнула она.

Директор Грузинского национального музея, профессор Давид Лорткипанидзе и куратор фото и фоно-видео коллекции музея София Эбралидзе предоставили подробную информации о творчестве Дмитрия Ермакова.

Было отмечено, что фотографии Ермакова являются рассказчиками событий целой эпохи. Дмитрий Ермаков много путешествовал – Грузия, Азербайджан, Иран, Турция, Болгария, Средняя Азия и т.д – это перечень тех мест, где он делал свои снимки. Таким образом, Дмитрий Ермаков создал фотохронику середины XIX - начала XX веков, как в Грузии, так и в других странах. Он был не только фотографом, но и коллекционером, в его архиве работы известных фотографов той же эпохи.

В заключение вечера, присутствующая на мероприятии в качестве почетной гостьи народная артистка СССР Нани Брегвадзе отметила, что очень любит азербайджанский народ, его культуру и искусство, и каждый раз приезжает в Азербайджан с большим удовольствием.

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