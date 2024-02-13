Рена Миргасымова-Фель выступила в Баку с лекцией: увлекательный рассказ о загадочной стране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась встреча с известным филологом, экскурсоводом Реной Миргасымовой-Фель, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили общественные деятели, известные представители культуры и искусства Азербайджана.

На открытии вечера выступила директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, которая отметила, что Рена Миргасымова-Фель – многогранная личность, сейчас она прославляет нашу страну за рубежом – в дружественной стране Израиль.

"Однажды я присутствовала на ее лекции и была поражена познаниями Рены Миргасымовой-Фель в разных областях – это и история, и культура, и этнография… Мы давно ждали ее в нашем Бакинском книжном центре, и рады, что сегодня она с нами", - сказала Гюнель Рзаева.

Далее слово было предоставлено Рене Миргасымовой-Фель, которая выразила признательность за возможность выступить с лекцией в Бакинском книжном центре.

Что дали нашей цивилизации шумеры, финикийцы и другие древние народы? Как появилась Авеста? И где же находится сакральная, загадочная страна – Аирйанэм-Ваэджа?

На первый взгляд, все эти вопросы совершенно из разных полюсов, однако Рене Миргасымовой-Фель удалось сплести их воедино в ходе состоявшейся лекции. Увлекательный рассказ исследователя перенёс гостей в удивительную страну, в которой все люди счастливы, живут в гармонии с природой, в которой представлены почти все климатические пояса и обитают дивные животные и рыбы. "Общеизвестно, что это мифическая страна, но я уверовала в неё и в её счастливую судьбу", - отметила автор лекции.

Несмотря на сложность темы, Рена Миргасымова-Фель сумела преподнести её слушателям простым языком, невероятно интересно и остроумно.

Лекция вызвала большой интерес у участников мероприятия, которые после ее окончания еще долго обсуждали между собой полученные знания и новую для себя информацию.

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