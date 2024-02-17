Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)

Культура Материалы 17 февраля 2024 16:30 (UTC +04:00)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги известной писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие", переведенной с испанского на азербайджанский язык , сообщает Trend Life.

На мероприятии, организованном посольством Аргентины в Азербайджане глава дипмиссии Марианхелес Беллуши рассказала гостям о жизни и творчестве писательницы Луизы Валенсуэлы, а также поблагодарила Айтен Алиеву, которая перевела книгу с испанского на азербайджанский язык.

Луиза Валенсуэла – дочь известной писательницы Луизы Мерседес Левинсон. С детства испытывала интерес к естественным наукам, но выбрала все-таки литературу. С 17-ти лет публиковалась в аргентинских журналах. Жила и работала во Франции, США и Мексике. После установления военной диктатуры в Аргентине и давлений переехала в 1979 году в США, где прожила 10 лет. Опубликовала там несколько книг, преподавала в ряде университетов. В 1989 году вернулась на родину, поселилась в Буэнос-Айресе. Сотрудничает с прессой, читает курсы лекций по литературе, путешествует. Удостоена ряда национальных и зарубежных премий. Произведения Луизы Валенсуэлы переведены на многие языки мира.

Произведение "Другое оружие", написанное в первые годы военной диктатуры в Аргентине, рассказывает о пытках, репрессиях и их влиянии на жизнь людей, а также об истории любви Беллы и Педро. Выступившие переводчик Айтен Алиева и директор издательства Qanun Шахбаз Худуоглу поделились своими мыслями о произведении.

На мероприятии также было продемонстрировано видеообращение 95-летней Луизы Валенсуэлы, адресованное читателям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости