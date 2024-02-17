Представлена книга аргентинской писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие" на азербайджанском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги известной писательницы Луизы Валенсуэлы "Другое оружие", переведенной с испанского на азербайджанский язык , сообщает Trend Life.

На мероприятии, организованном посольством Аргентины в Азербайджане глава дипмиссии Марианхелес Беллуши рассказала гостям о жизни и творчестве писательницы Луизы Валенсуэлы, а также поблагодарила Айтен Алиеву, которая перевела книгу с испанского на азербайджанский язык.

Луиза Валенсуэла – дочь известной писательницы Луизы Мерседес Левинсон. С детства испытывала интерес к естественным наукам, но выбрала все-таки литературу. С 17-ти лет публиковалась в аргентинских журналах. Жила и работала во Франции, США и Мексике. После установления военной диктатуры в Аргентине и давлений переехала в 1979 году в США, где прожила 10 лет. Опубликовала там несколько книг, преподавала в ряде университетов. В 1989 году вернулась на родину, поселилась в Буэнос-Айресе. Сотрудничает с прессой, читает курсы лекций по литературе, путешествует. Удостоена ряда национальных и зарубежных премий. Произведения Луизы Валенсуэлы переведены на многие языки мира.

Произведение "Другое оружие", написанное в первые годы военной диктатуры в Аргентине, рассказывает о пытках, репрессиях и их влиянии на жизнь людей, а также об истории любви Беллы и Педро. Выступившие переводчик Айтен Алиева и директор издательства Qanun Шахбаз Худуоглу поделились своими мыслями о произведении.

На мероприятии также было продемонстрировано видеообращение 95-летней Луизы Валенсуэлы, адресованное читателям.

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