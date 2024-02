Пересекающиеся линии в Баку, или Когда за кулисами звучит труба (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся концерт Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Тюркар Гасымзаде, концертмейстер – Самир Асадов) под названием “Kəsişən xətlər” (Пересекающиеся линии), сообщает Trend Life.

В концертной программе Хумай Гасымзаде исполнила произведение австрийского композитора Беата Фуррера "Соло для фортепиано - The Snow Has No Voice”.

Затем был исполнен "Струнный квартет № 2" азербайджанского композитора Джалала Аббасова, ученика великого Гара Гараева. Произведение французского композитор, ведущего представителя музыкального импрессионизма Клода Дебюсси "Соло для флейты - Syrinx” исполнила Рахиля Назарова. Это произведение, в котором рассказывается история мифологического героя, было написано в 1913 году и занимало особое место в репертуаре флейтистов.

А финальным произведением концерта стала "Симфония № 2" швейцарского композитора Артюра Онеггера. Выступили Самир Асадов и Вяфа Кузнецова (скрипка), Рена Рагимова (виола), Эрол Рзаев (виолончель). В произведении, впервые исполненном в Баку, закулисное исполнение трубного инструмента, развивающееся в одну линию звучание оркестра буквально завораживали слушателей.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

