Из Шабрана в Баку – древнее искусство и национальное наследие в Leyla Khazary Art Qallery (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в современной художественной галерее Leyla Khazary Art Qallery состоялось открытие выставки "По следам наследия" (İrsin izi ilə) по итогам недельного арт-симпозиума азербайджанских художников, который прошел в Шабране, сообщает Trend Life. Проект был организован Leyla Khazary Art Qallery и Shabran Wellbeing Resort.

Художники Эльдар Бабазаде, Мир Азер Абдуллаев, Эркин Алекберли, Али Магеррам, Эмин Аскеров, Ройя Гасан, Анар Гусейнзаде, Эльшан Караджа, Эльнур Махмудов, Джавид Мамедов, Тарана Сейид и Рауф Шамильзаде создали свои новые произведения практически в онлайн-формате, прямо во время симпозиума. Эти красочные работы стали украшением экспозиции.

На мероприятии выступили руководитель Leyla Khazary ArtGallery Лейла Хазари, председатель ОО "Azərbaycan Mədəni İrs Sənətkarlığına Dəstək və Kreativ Sənaye" и основатель-руководитель арт-центра "Atəşgah" Айтен Гасанова, арт-директор Shabran Wellbeing Resort Ариф Ибадуллаев, преподаватель кафедры дизайна Государственного университета культуры и искусств Мир Азер Абдуллаев.

Была отмечена значимость проекта в деле популяризации богатого национального наследия, традиций и образцов древнего искусства азербайджанского народа. Воплощение древних форм искусства в создаваемых современными художниками картинах приводит к своеобразному созданию мостов между веками, гармонии и единству национального наследия и современной живописи. При этом проект "По следам наследия" (первый был проведен в 2022 году) также направлен на повышение внимания к туристическому потенциалу живописных уголков Азербайджана.

Участникам проекта были вручены специальные дипломы.

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