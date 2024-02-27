В кинотеатре CineMastercard состоялась автограф-сессия фильма "Апатия" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, состоялись презентация и автограф-сессия творческого коллектива фильма Хикмета Рагимова "Apatiya", сообщает Trend Life.

Среди гостей были деятели культуры и представители других сфер, в том числе писатели, тележурналисты, редакторы сайтов. Творческий коллектив фотографировался с участниками презентации и раздавал автографы.

Фильм "Apatiya" демонстрируется во всей сети кинотеатров CineMastercard.

"Apatiya" – драма, рассказывающая историю бедной семьи. Родители забирают малолетнего сына из школы для того, чтобы он нашел работу. На фоне развивающейся ситуации в доме, где проживают главные герои, происходит убийство.

Автор сценария и режиссер фильма – Хикмет Рагимов, оператор-постановщик – Гасан Асланов, второй режиссер – Эльчин Гулиев, художник-постановщик и художник по костюмам – Мяляксима Мамедова, композитор – Афлатун Абдуллаев.

Роли в фильме исполнили – Турал Бахыш, Шахла Алигызы, Фуад Джабиев, Мухаммед Шахмамедли, Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Ильгара Тосова, Рашад Ибадов, Мубариз Гулиев и другие актеры.

"Apatiya" – второй фильм известного актера Хикмета Рагимова, который он снял в качестве режиссера.

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