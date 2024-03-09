Говорящие нежные руки и эмоции – посвящается прекрасным азербайджанским женщинам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный Международному женскому дню – 8 Марта, сообщает Trend Life. В рамках вечера под названием "Zərif duyğular" (Нежные эмоции) была организована также выставка "Danışan zərif əllər".

В исполнении солистов Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева прозвучали произведения выдающихся композиторов Дмитрия Шостаковича, Гара Гараева, Тофига Гулиева, Рауфа Гаджиева, других композиторов, а также народные песни.

Ведущим вечера был Гусейнага Асланов, он также продекламировал несколько стихотворений, посвященных женщинам.

В рамках мероприятия была организована выставка "Danışan zərif əllər", состоящая из работ художника Кянана Алиева и скульптора Намига Гусейнова. Экспозицию составили скульптуры рук известных азербайджанских женщин, выполненные из гипса.

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