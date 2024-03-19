Директор киностудии "Азербайджанфильм" принял участие в праздновании 100-летия "Татаркино" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Назим Гусейнов принял участие в мероприятиях по случаю 100-летия первой кинематографической организации Татарстана "Татаркино", сообщили Trend Life в пресс-службе "Азербайджанфильм".

В рамках мероприятий, организованных ассоциацией "Татаркино", по этому случаю, Казань посетили руководители киностудий Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана и Азербайджана.

Юбилейные мероприятия начались с круглого стола на тему "Совместное производство как ведущий фактор развития киноиндустрии", в ходе которого обсуждались вопросы сотрудничества киностудий России и стран СНГ.

Руководители киностудий также встретились с министром культуры Республики Татарстан Ирадой Аюповой. На встрече состоялось обсуждение деятельности международной организации, которая объединит киностудии стран СНГ и Грузии.

В целях обсуждения перспектив будущих проектов в Казанском государственном институте культуры состоялась встреча с режиссерами, продюсерами, специалистами в области кино и руководителями учреждений культуры.

Модератор обсуждений, директор "Татаркино", профессор кафедры режиссуры кино и телевидения Миляуша Айтуганова подчеркнула, что совместное производство в настоящее время является глобальной тенденцией.

По ее словам, страны СНГ объединяют усилия для создания качественной продукции, совместного продвижения фильмов, расширения возможностей кинопроката и поиска качественной аудитории .

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