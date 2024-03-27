Проникновенно и искренне: в Баку состоялся творческий вечер народного артиста Азербайджана Фаига Суджаддинова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялся творческий вечер известного композитора, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Фаига Суджаддинова, сообщает Trend Life.

Концертная программа под названием "Zəfər" вызвала большой интерес публики, мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, многочисленные поклонники творчества Фаига Суджаддинова.

Открыл концерт сам композитор, он исполнил на фортепиано произведение "Vətən Balladası". Трогательное сочинение с первых нот нашло отклик в сердцах слушателей.

Далее ведущий вечера - народный артист Нуреддин Мехтиханлы рассказал о творческой деятельности композитора, его вкладе в музыкальную культуру Азербайджана, о многочисленных произведениях, написанных композитором в различных музыкальных жанрах.

"Сегодня мы совершим путешествие в прекрасный мир музыки, творчества народного артиста Азербайджана Фаига Суджаддинова, насладимся его сочинениями. Концертная программа называется "Zəfər", она посвящена Победе Азербайджана [в 44-дневной Отечественной войне], судьбоносным этапам в летописи нашей страны", - сказал Мехтиханлы.

Затем прозвучало произведение "Реквием", посвященное общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

"Реквием" исполнили солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Атеш Гараев и Лала Султанлы. Наполненное глубоким содержанием музыкальное произведение тронуло сердца всех присутствующих в зрительном зале и вызвало бурные аплодисменты.

Далее прозвучали гимн партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), Концерт для фортепиано и симфонического оркестра, оратория "Шуша", произведения "Mən Azərbaycanlıyam", "Xatirə" и другие сочинения. Их вниманию слушателей в сопровождении симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под управлением главного дирижера и музыкального руководителя театра, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева, а также хора театра (хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева) представили народный артист Азербайджана Самир Джафаров, заслуженный артист Фарид Алиев, а также Атеш Гараев, Лала Султанлы, Рауф Мамедзаде, Миралам Мираламов и лауреат международных конкурсов Фаган Гасанли (фортепиано).

Каждое прозвучавшее произведение своей искренностью проникало в сердца слушателей. Все композиции, которые вошли в концертную программу, были ярким отражением безграничной любви Фаига Суджаддинова к Родине, ее истории, культуре, искусству.

Своей музыкой, исполнением Фаиг Суджаддинов подарил публике прекрасные, незабываемые моменты, а слушатели в знак благодарности к Мастеру, всем солистам, музыкантам оркестра одаривали их овациями.

Отметим, что Фаиг Суджаддинов родился 14 июня 1947 года в Гяндже. С 1969 года, после окончания Музыкального техникума имени Асафа Зейнналы (сейчас - Бакинский музыкальный колледж имени Асафа Зейнналы) по классу фортепиано работал пианистом в эстрадно-симфоническом оркестре Азербайджанского Гостелерадио по приглашению руководителя оркестра Тофига Ахмедова.

В 1977 году окончил Азербайджанский педагогический институт (сейчас - Азербайджанский государственный педагогический университет), в 1981 году – композиторский факультет Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Фаиг Суджаддинов - автор многочисленных эстрадных песен, музыки к кинофильмам, спектаклям. Среди классических произведений - концерт для фортепиано и симфонического оркестра, струнный квартет, концерт для фортепиано и камерного оркестра, скерцо для камерного оркестра, ода "Ататюрк" для хора и симфонического оркестра, а также джазовые композиции и т.д.

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