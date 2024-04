Хиты Уитни Хьюстон, Тины Тёрнер, Селин Дион и Адель прозвучат в Баку – концерт Mystery Ensemble

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 12 апреля в 20:00 состоится концерт бакинского Mystery Ensemble, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В зале, украшенным сотнями свечей, в исполнении Mystery Ensemble прозвучат знаменитые хиты неподражаемых Уитни Хьюстон, Тины Тёрнер, Селин Дион и Адель.

"Концерт воплотит дух и смелость величайших певиц, и станет свидетельством силы и независимости женщин. Каждая исполненная песня - хит и история силы, стойкости женского духа. Эти феноменальные женщины больше, чем просто певицы, они являются символами независимости и борьбы за права и возможности женщин по всему миру, подающими пример будущим поколениям", - отмечено в сообщении организаторов программы.

На вечере будут представлены самые любимые слушателями, легендарные и пронзительные произведения "королев соула", от которых замирает сердце, среди них I will always love you, My heart will go on, Skyfall, Simply the best и многие другие песни.

Голосами величайших соул див будут петь скрипки и виолончели. Еще никогда ранее звучание струнных инструментов не было так близко к чувственному вокалу мировых легенд.

Концерт подарит уникальный опыт мультисенсорного восприятия живой музыки и максимально задействует слуховые, зрительные и тактильные ощущения публики.

Организаторы концерта – RED EVENTS & Distribution ltd.

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов.

