В поселке Мардакян отметили Международный день культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры поселка Мардакян при Главном управлении культуры города Баку прошел "День открытых дверей", приуроченный к Международному дню культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

В мероприятии приняли участие известные деятели культуры и искусства, среди них народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева.

Основная цель проведения "Дня открытых дверей" является расширение культурного просвещения в обществе и привлечение творческой молодежи.

В рамках мероприятия состоялась премьера спектакля Кукольного театра, который недавно начал свою деятельность при Дворце культуры поселка Мардакян. Также были продемонстрированы изделия ручной работы учащихся на курсах рисования, керамики, кройки и шитья и кулинарии.

Были представлены музыкальные композиции, танцы, проведены игры между учениками шахматного курса.

Международный день культуры (International Day of Culture) - отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Дата связана с подписанием 15 апреля 1935 года в Вашингтоне (США) договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников".

Сегодня данный праздник отмечается в разных странах мира и городах, в этот день проходят конференции и лекции, выставки и концерты, поэтические вечера, танцевальные и театрализованные представления.

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