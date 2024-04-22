"Песню надежды" показали в Баку: история юноши, спавшего семью из-под завалов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Малой сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку прошла премьера спектакля "Ümid nəğməsi" (Песня надежды) по пьесе молодого драматурга Парвиза Сеидли, сообщает Trend Life.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист Ниджат Казымов, художник-постановщик – Ниса Гасанова, над музыкальным оформлением работал Заур Рашидов.

В спектакле заняты актеры Севиндж Азиз, Сянан Казымов, Нурлан Сулейманлы, Гусейн Байрамов и Сабина Мамедзаде.

В пьесе, написанной в жанре психологической драмы, отражена гармония человеческих эмоций на фоне сложных отношений юноши с аутизмом и его семьи. В произведении говорится о важности того, чтобы люди поддерживали друг друга.

Песня надежды - когда в руках юноши с аутизмом звучит кяманча... И звучание этой мелодии может стать звуком надежды для спасения семьи, оказавшейся под завалами во время землетрясения...

Постановка произвела большое впечатление на зрителей, актеры не играли, а жили на сцене. Они переживали, ссорились, спорили, и вместе с ними переживали и зрители. А прекрасные звуки музыки дарили спокойствие и утешение…

Отметим, что спектакль подготовлен для показа на первом Международном фестивале детских театров + ИТ "Дети XXI века", который пройдет в городе Ташкент (Узбекистан).

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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