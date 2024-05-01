"Звук свирели" Расима Оджагова вновь на большом экране: встреча с Тапдыгом и другими героями фильма (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Azerbaijan CineMastercard в Баку состоялся показ фильма "Звук свирели" (Tütək səsi) выдающегося представителя азербайджанского киноискусства, народного артиста, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера Расима Оджагова (1933 – 2006), сообщает Trend Life.

Кинокартина была снята на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в 1975 году по мотивам повестей народного писателя Исы Гусейнова (1928 – 2014) "Звук свирели" и "Саз".

Показ фильма прошел при организации Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), мероприятие посетили известные представители кинематографа, актеры, которые снималась в фильме. Также на показе присутствовали и представители молодежи. Это свидетельствует о том, что фильм, который был снят 49 лет назад, все так же актуален и интересен.

До показа в беседе с корреспондентом Trend Life секретарь СКА – кинорежиссер, сценарист, продюсер Али Иса Джаббаров отметил, что Союз кинематографистов Азербайджана регулярно проводит показы классических отечественных фильмов с последующим обсуждением.

"Творческое наследие кинорежиссера Расима Оджагова всегда находится в нашем фокусе. Расим Оджагов - выдающийся азербайджанский кинематографист, его фильмы входят в сокровищницу азербайджанского кино, в том числе и фильм "Звук свирели". В этом фильме сплетено творчество выдающихся деятелей искусства: автора сценария – Исы Гусейнова, видного кинорежиссера – Расима Оджагова, талантливейшего оператора - Тейюба Ахундова, композитора – Акшина Ализаде, музыка которого великолепно оформила кинокартину, а также прекрасный актерский состав. Фильм занимает важное место в 125-летней истории азербайджанского кино, он до сих пор актуален и любим зрителями", - отметил Али Иса Джаббаров.

Исполнитель роли Тапдыга – писатель, сценарист, заслуженный журналист Акиф Али (Магеррамов), назвал киноленту "Звук свирели" шедевром азербайджанского кино.

"С огромным удовольствием каждый раз смотрю этот фильм, когда его демонстрируют на телеканалах. Считаю, что в истории азербайджанского кинематографа это одно из самых интересных, ценных кинопроизведений. Говорю так не потому что был занят в этой кинокартине. Здесь весь творческий ансамбль – автор сценария, режиссер, композитор, оператор, актерский состав представлены на очень высоком уровне. Люблю фильм "Звук свирели", люблю образ Тапдыга.

Сюжет фильма разворачивается в период Великой Отечественной войны, и рассказывает о трудолюбии азербайджанского народа, помощи фронту, так было и в период 44-дневной Отечественной войны, когда каждый гражданин Азербайджана в тылу старался помочь, поддержать тех, кто на фронте. В фильме "Звук свирели" показан азербайджанский менталитет, характер – это прослеживается и в женских, и мужских образах", - сказал Акиф Али.

Делясь воспоминаниями о Расиме Оджагове, заслуженный журналист подчеркнул, что он выдающийся кинорежиссер.

"Многие из нас, кто был занят в фильме, на тот период были совсем молоды, и работа, общение с Расимом Оджаговым, его советы, мысли стали для нас большой школой", - добавил он.

По словам актрисы, народной артистки Халиды Гулиевой, фильм объединил больших мастеров своего дела, профессионалов, которые хорошо знали и любили свою работу.

"И сценарий, и режиссерская работа, и работа оператора, и музыка, все выполнено на высоком уровне.

Кино в первую очередь - искусство, и мы собрались на свет этого искусства. На свет такого человека, как Расим Оджагов, который считал своей миссией снимать честные фильмы.

И такие фильмы как "Звук свирели", с таким драматургическим сюжетом превратились в историю азербайджанского кино и сами создали эту историю. Поэтому этот фильм всегда будет интересен, его всегда будут смотреть", - отметила народная артистка.

В своем выступлении заслуженный артист, актер Откям Искендеров признался, что благодаря организованному показу он после долгих лет встретился со своим другом Ильхамом Бабаевым, с которым они были заняты в кинокартине.

""Звук свирели" - мой первый фильм, первая роль. Думаю, для все актеров, кто был занят в фильме, он принес успех. Рад, что мне посчастливилось сыграть эту роль, и что я продолжил творческую деятельность", - сказал Искендеров.

Откям Искендеров добавил, что съемки проходили в селе Хурай Гусарского района, и жители крайне доброжелательно, гостеприимно относились к съемочной группе.

После показа прошло обсуждение фильма, в котором приняли участие актеры, занятые в картине, а также зрители, среди которых были молодые кинематографисты.

Ведущей мероприятия выступила киновед Айгюн Асланлы, которая рассказала об интересных фактах и творческом составе кинокартины.

Присутствующие отметили, что с огромным удовольствием посмотрели киноленту на большом экране.

События разворачиваются во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, в одном из сел Азербайджана. В фильме поднимаются важные нравственно-этические проблемы того времени. Жители села под лозунгом "Все для фронта, все для победы" демонстрируют единство, работают все - от детей до пожилых женщин, ибо их отцы, братья, сыновья ушли на фронт защищать родину. Однако между председателем сельсовета Джабраилом (Михай Волонтир) и жительницей села Сайалы (Лия Элиава), супруг которой - Мухтар пропал без вести на фронте, вспыхивают чувства. Сын Сайалы Тапдыг (Акиф Магеррамов) и жители села выражают протест этой "порочной любви". Другой сын Джумру (Шамиль Сулейманов) сходит с ума от потрясения. Одинокие женщины пытаются устроить самосуд над председателем, но веское слово аксакала Исфандияра киши (Мамедрза Шейхзаманов) вынуждает его покинуть село.

Фото - пресс-служба Союза кинематографистов Азербайджана.

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