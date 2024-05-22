Что произошло с молодой учительницей в отдаленной горной деревне Азербайджана? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане снят сериал "Vətəndaş A" по мотивам произведения "Aлмаз" национального классика Джафара Джаббарлы (1899 - 1934), который в новом сезоне будет представлен на Общественном телевидении (İTV), сообщила Trend Life продюсер проекта Севиндж Алиева.

Фильм снят SFN, режиссер-постановщик – Эльвин Рустамзаде, автор сценария – Ага Ровшан Асиман, оператор-постановщик – Васиф Велизаде.

В ролях – народные артисты Гурбан Исмайлов, Шамиль Сулейманлы, актеры Гюнешь Тегин, Элибей Мамедли, Нияз Ильясоглу, Эльсевер Рагимов, Захра Алисой, Эльтекин Хан, Зульфия Гурбанова и другие.

Действия сериала разворачиваются в наши дни. По сюжету, в отдаленную горную деревню устроилась работать молодая учительница Алмаз, которая столкнулась с препятствиями и проблемами, стоящими перед развитием и укреплением структуры, ведь жители села придерживаются старых традиций.

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