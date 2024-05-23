Музыканты из Азербайджана приняли участие в Международном фестивале в Таджикистане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана приняли участие в Международном фестивале-симпозиуме "Шашмаком" в Душанбе (Таджикистан), сообщила Trend Life азербайджанский композитор Пикя Ахундова-Талыблы.

В секции фестиваля-симпозиума "Шашмаком: история и теория" Азербайджан представили доктор философии по искусствоведению, композитор Пикя Ахундова-Талыблы, доктор философии по филологии Фахреддин Салим и доктор философии по искусствоведению Лейла Мурадзаде.

На гала-концерте фестиваля-симпозиума, состоявшемся на сцене Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни, выступили азербайджанские музыканты - Садаф Будагова (ханенде), Исмаил Зульфугаров (тар), Рауф Масимов (кяманча) и Джафар Гасанов (нагара). Они представили интересную концертную программу, которая была встречена публикой с большим интересом. Представителям Азербайджана были вручены дипломы.

Также посол Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан Алимирзамин Аскеров принял представителей страны на фестивале-симпозиуме "Шашмаком" и поздравил их с успешными выступлениями.

Отметим, что Международный фестиваль-симпозиум "Шашмаком" прошел с участием художественных делегаций и искусствоведов из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Ирана.

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