"Мастер и Татьяна": в Баку показали фильм о классике литовской фотографии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark в Баку состоялся показ документального фильма литовского режиссера Гедре Жицките "Мастер и Татьяна", сообщает в четверг Trend Life.

Выступая на мероприятии, временный поверенный в делах Литвы в Азербайджане Викторас Дагилис отметил, что фильм "Мастер и Татьяна" повествует о классике литовской фотографии Витасе Луцкусе (1943-1987).

Было отмечено, что вниманию публики фильм будет представлен с субтитрами на английском и азербайджанских языках. Перевод фильма на азербайджанский язык осуществлён при поддержке Университета "Хазар".

На мероприятии студентам Университета "Хазар", которые участвовали в переводе фильма на азербайджанский язык, были вручены сертификаты от посольства. Далее вниманию зрителей был представлен документальный фильм.

"Мастер и Татьяна" – фильм о классике литовской фотографии Витасе Луцкусе (1943-1987), мятежном творце. Одни его считали безумцем, другие - гением. Он первый нарушил замкнутую романтическую традицию литовской фотографии и с фотоаппаратом объехал весь Советский Союз. В Вильнюсе он жил с красавицей-женой Татьяной, они были одной из самых ярких пар 70-х годов. Таким же ярким был и их дом - всегда много вина, беседы, горячие дискуссии до рассвета, гости из самых отдалённых уголков Советского Союза. Некоторые факты из жизни фотографа кажутся невероятными - Луцкус держал в квартире настоящего льва. В документальном фильме друзья фотографа Витаса Луцкуса рассказывают о его жизни, творчестве, отношениях с супругой Татьяной, квартире, где всегда царила оживленная атмосфера. Отдельное место в фильме отведено показу фоторабот Луцкуса, что для зрителя раскрывает его образ как фотографа-творца со своим стилем и необычным подходом.

Показ фильма о судьбе Витаса Луцкуса, повествования его друзей, фотоработы вызвали большой интерес зрителей. Отметим, что ранее фильм "Мастер и Татьяна" был продемонстрирован на ряде международных кинофестивалей, удостоен наград. В 2015 году фильм был удостоен премии "Серебряный журавль" литовской киноиндустрии в четырех номинациях, был выбран лучшим фильмом премии SkyArte на кинофестивале в Триесте и т.д.