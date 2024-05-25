В Баку под открытым небом прошел международный фестиваль "Мой Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Перед зданием Исполнительной власти Хатаинского района Баку прошел VII Международный фестиваль детского и юношеского рисунка "Azərbaycanım" (Мой Азербайджан), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Фестиваль прошел при организации Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи, Центра искусств "Хатаи", Азербайджанского представительства Международного общества акварелистов, галереи детского творчества "Хатаи" и при поддержке министерства культуры, министерства науки и образования Азербайджана, Хатаинской районной организации партии "Ени Азербайджан", ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района Баку. Мероприятие было посвящено Дню независимости Азербайджана - 28 Мая.

На мероприятии председатель Хатаинской районной организации партии "Ени Азербайджан" Вугар Рагимзаде, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник, профессор Агали Ибрагимов, заведующий отделом территориального управления и органов местного самоуправления Исполнительной власти Хатаинского района Анар Тагизаде, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов поздравили участников фестиваля и пожелали им успехов в творческой деятельности.

Фестиваль стал настоящим праздником для всех участников и гостей, была создана прекрасная атмосфера, располагающая к творчеству, приобретению нового опыта, получению новых навыков в технике работы с акварелью. Гостям были представлены музыкальные и танцевальные номера, прошел мастер-класс по акварельной живописи Сабины Искендер, также участники создали акварельные произведения на одном большом листе бумаге.

На конкурс работы в технике акварель на тему "Цветы" отправили 2500 авторов в возрасте от 8 лет до 21 года из Азербайджана, а также из Турции, Ирана, Перу, Литвы, Грузии, Японии, Вьетнама и Индии. Выставка на протяжении нескольких дней проходила в Центре искусств "Хатаи" в соответствии с возрастными группами участников. В целом в экспозицию выставки вошли около 800 работ. Авторы 10 лучших работ в каждой возрастной категории получили приглашение на фестиваль. Победителям фестиваля были вручены дипломы и памятные подарки.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!