В Госфильмофонд Азербайджана поступили редкие фотографии маэстро Ниязи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонд Азербайджана поступили редкие фотодокументы из личного архива фотографа, ветерана киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Мамеда Бабаева, сообщили Trend Life в Госфильмофонде.

На представленных фотодокументах можно увидеть редкие снимки, на которых в ходе различных встреч запечатлён народный артист СССР, выдающийся азербайджанский дирижер и композитор, маэстро Ниязи.

Отметим, что Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибейли (брата Узеира Гаджибейли - основоположника азербайджанской классической музыки). Ниязи - потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем.

В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители.

Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку.

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