Из Азербайджана во Францию: Немного солнца в холодной воде… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже с успехом прошел музыкально-поэтический вечер "Немного солнца в холодной воде" с участием двух талантливых представительниц азербайджанского искусства - поэтессы Ульвии Ахундовой и пианистки Назханым Дадашевой, сообщили Trend Life в Ассоциации диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Мероприятие, которое было направлено на популяризацию современной литературы и музыкальной культуры, состоялось при организационной поддержке ADFA и Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова. Кураторы - Айтен Мурадова и вице-президент ADFA, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова. На открытии гостей приветствовал главный редактор онлайн-газеты La Gazette du Caucase, базирующейся в Париже, известный французский журналист Жан-Мишель Брюн, который рассказал гостям о творчестве поэтесс.

Программа вечера была составлена таким образом, что современная поэзия гармонично переплеталась с произведениями Гара Гараева, Дебюсси, Рахманинова и других классиков азербайджанской, французской и русской музыки.

Ульвия Ахундова – поэт, писатель, переводчик, обладатель степени магистра в области международных отношений Университета Сорбонна, Пантеон I, а также выпускница Международной киношколы Рустама Ибрагимбекова по специальности "Режиссура". С 2012 года возглавляла департамент общественных программ Центра современного искусства YARAT в Баку, курировала проекты в области кино, театра, музыки и литературы. Является автором ряда сборников и книг, а также перевода с французского на русский двух автобиографических романов Банин "Кавказские дни" и "Парижские дни".

Назханым Дадашева - пианистка, выпускница ЦМШ и Московской консерватории, лауреат международных конкурсов и фестивалей, включая Музыкальный конкурс имени Рубинштейна в Париже в 2012 и 2014 годах. Ее имя включено в "Золотую книгу молодых талантов Азербайджана". Назханым также успешно занимается организацией концертов с участием талантливых молодых артистов и вокалистов в Азербайджане и Европе.

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