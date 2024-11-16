Деятели культуры во главе с корифеем национального искусства Рамизом Гулиевым провели мастер-классы в Балакене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Балакенском районе Азербайджана состоялась научная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения исполнителя на таре Айдына Тагиева (1934–1992) , организованная НИЛ "Традиционная азербайджанская профессиональная музыка и изучение ее новых направлений: Органология и Акустика" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life организаторы.

Профессорско-преподавательский состав, который возглавлял корифей национального искусства, исполнитель на таре, народный артист Рамиз Гулиев, провел мастер-классы для учащихся региона. Среди преподавателей были - заслуженный деятель искусств Ариф Асадуллаев (кяманча), заслуженный артист Эльчин Абдуллаев (хореография), Сахавет Мамедов (тар), Нурида Исмаилзаде (фортепиано) и др.

Участники посетили музей-мастерскую Айдына Тагиева, где хранятся инструменты Мастера, материалы о жизни и деятельности. Дочь Айдына Тагиева – директор школы Арифа Тагиева, передала тар, изготовленный отцом, народному артисту Рамизу Гулиеву.

Конференция прошла в Балакенской детской школе искусств с участием представителей Бакинской музыкальной академии, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Бакинской хореографической академии.

Выступившие глава Исполнительской власти Балакенского района Ислам Рзаев, проректор Бакинской музыкальной академии, заслуженный деятель искусств Гюльназ Абдуллазаде, народный артист Рамиз Гулиев рассказали о развитии национального искусства, сопровождающееся просветительскими материалами.

Были представлены доклады - заведующей научно-исследовательской лабораторией БМА Нуриды Исмаилзаде "Взгляд на жизнь и творчество талантливого мастера Айдына Тагиева", доктора искусствоведческих наук Абасгулу Наджафзаде "Уникальная музыкальная культура Гаха, Загаталы и Балакена", народной артистки Зюмрюд Мамедовой "Роль тара как сопровождающего исполнение ханенде", заслуженного деятеля искусств Арифа Асадуллаева "Желтая струна исполнительского искусства мугама", научных сотрудников Рауфа Бахменли "Тар, национальная гордость Азербайджана", Мусы Ягубова "Различные взгляды мастеров на технологию изготовления национального инструмента тара", Зейнала Исаева "Некоторые характерные особенности акустики национального инструмента тара".

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