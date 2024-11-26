Осенний джаз в Баку – с теплотой души в холодную погоду (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Джаз – музыка осени. Тех самых падающих листьев, сырого ветра, капель дождя на ветровом стекле. Время встреч и расставаний… Душевной музыки…

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова был представлен очередной джазовый проект художественного руководителя театра, композитора, пианиста, народного артиста Азербайджана Салмана Гамбарова и его группы Bakustik Jazz, сообщает Trend Life.

На вечере были представлены произведения композитора и народные песни в новой джазовой интерпретации в исполнении солистки театра Ильхамы Гасымовой, музыкантов коллектива – заслуженных артистов и лауреатов конкурсов и фестивалей Тофига Джаббарова, Искендера Алескерова, Фуада Джафара и Фирудина Рахманова. Специальным гостем вечера стал вокалист Ровшан Гахраманов.

Следует подчеркнуть, что в своих музыкальных проектах Салман Гамбаров не только сочетает инструменты разных стилей, но и работает с певцами, исполняющими в разных стилях. Отметим, что премьера проекта состоялась в апреле этого года в Стамбуле в концертном зале имени Джамала Рашида Рея.

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