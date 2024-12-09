Юбилейный творческий вечер Фахраддина Керимова: Судьба на перекрестке культур (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Творческий вечер художественного руководителя и главного дирижера Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, народного артиста Фахраддина Керимова "Судьба на перекрестке культур", прошедший в Русском доме в Баку, был приурочен к 70-летию Маэстро, сообщает Trend Life.

C приветственным словом к собравшейся публике обратился руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров. Во время творческого вечера Фахраддин Керимов, отвечая на вопросы модератора Татьяны Иванаевой, поделился своими воспоминаниями о важных событиях, повлиявших на его творческую судьбу, рассказал о том, что является самым главным в его жизни - о музыке, дирижерской профессии, приоритетах и ценностях. Прекрасной иллюстрацией творческих успехов и достижений Маэстро стали продемонстрированные во время мероприятия фрагменты ярких выступлений оркестровых коллективов разных стран, работавших под управлением юбиляра.

Друзья и коллеги музыканта дополнили вечер выступлениями, в которых выразили свое восхищение творчеством Маэстро, были представлены произведения азербайджанских и мировых классиков в исполнении заслуженной артистки Фариды Мамедовой, старшего преподавателя БМА Юлии Керимовой и студента БМА Халила Муталлибова. Вечер вела куратор мероприятия - доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина.

В завершение встречи зрителям была предоставлена возможность задать Маэстро Керимову интересующие их вопросы.

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Фахраддин Керимов родился 21 июня 1954 года в Баку, окончил среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля. С начала 70-х до 90-х судьба связала его с Россией. Обучался по классу скрипки в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В 1978 году стал концертмейстером Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова, который тогда возглавлял Маэстро Ниязи. Общение с Ниязи во многом повлияло на его решение продолжить музыкальное образование и поступить на дирижерский факультет. В этом стремлении Керимова поддержали близкие и друзья, а также композитор Фарадж Караев и дирижер Рауф Абдуллаев. Он продолжил образование на кафедре оперно-симфонического дирижирования в Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Здесь учился у таких известных дирижёров, как народные артисты России Валерий Гергиев и профессор Илья Мусин. Работал в Кировском театре оперы и балета (ныне Мариинский театр) под руководством Валерия Гергиева. С 1991 по 2001 годы был дирижёром симфонического оркестра при Государственной консерватории имени Мимара Синана в Стамбуле, а также преподавал здесь, создал студенческий симфонический оркестр, выступающий в городах Турции. В 1995 году по приглашению муниципалитета Стамбула Керимов создал оперный и симфонический оркестр при концертном зале имени Джемаля Решита Рея, которым руководил до 1999 года. В 2000 году был приглашён в Измирский государственный театр оперы и балета, где по 2004 год занимал должность главного дирижёра коллектива. За эти годы выступал с гастролями, концертными программами во многих городах на престижных фестивалях в Германии, Польше, Румынии, России, Беларуси, Турции, Нидерландах и других стран. Вернувшись на родину, с 2004 года был дирижёром Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, стал доцентом кафедры вокала и оперной подготовки Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. На протяжении многих лет пропагандирует национальную классическую музыку и мировые шедевры.

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