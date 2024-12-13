Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме культуры имени Саттара Бахлулзаде при совместной организации Союза молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциации танца Азербайджана (АТА) состоялся конкурс "Кубок азербайджанского танца 2024", сообщает Trend Life.

В конкурсе приняли участие более 1000 участников из танцевальных школ города Баку, домов культуры, около 50 танцевальных коллективов из регионов республики. В конкурсе участники были разделены на разные возрастные группы в номинациях - фольклор этнический, фольклор стилизация, фольклор шоу, танец народов мира, хип-хоп шоу, акробатический танец, showdance, bollywood, belly dance, классический индийский танец, cheer dance, соло, дуэты, малые и большие группы.

Выступления по гимнастическим танцам, show dance, танцам bollywood были оценены членами жюри Гюнель Гасымлы, Нигяр Алиевой и Сонаханым Бакирли. А в других номинациях - членами жюри Ульвией Гасановой, Натаван Алиевой и Фаридой Ибрагимовой.

"Целью конкурса является выбор лучших танцевальных номеров, построенных на современном фольклоре, формирование сценической культуры, создание условий для раскрытия талантов и потенциала молодежи", - отметил президент АТА Азиз Азизов.

Наибольшее количество побед в конкурсе одержали танцевальные ансамбли Qaval и Xəmsə, который в итоге стал обладателем кубка, победив в пяти номинациях

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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