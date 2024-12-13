Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)

Культура Материалы 13 декабря 2024 17:27 (UTC +04:00)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Фото: Ассоциация танца Азербайджана

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Доме культуры имени Саттара Бахлулзаде при совместной организации Союза молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциации танца Азербайджана (АТА) состоялся конкурс "Кубок азербайджанского танца 2024", сообщает Trend Life.

В конкурсе приняли участие более 1000 участников из танцевальных школ города Баку, домов культуры, около 50 танцевальных коллективов из регионов республики. В конкурсе участники были разделены на разные возрастные группы в номинациях - фольклор этнический, фольклор стилизация, фольклор шоу, танец народов мира, хип-хоп шоу, акробатический танец, showdance, bollywood, belly dance, классический индийский танец, cheer dance, соло, дуэты, малые и большие группы.

Выступления по гимнастическим танцам, show dance, танцам bollywood были оценены членами жюри Гюнель Гасымлы, Нигяр Алиевой и Сонаханым Бакирли. А в других номинациях - членами жюри Ульвией Гасановой, Натаван Алиевой и Фаридой Ибрагимовой.

"Целью конкурса является выбор лучших танцевальных номеров, построенных на современном фольклоре, формирование сценической культуры, создание условий для раскрытия талантов и потенциала молодежи", - отметил президент АТА Азиз Азизов.

Наибольшее количество побед в конкурсе одержали танцевальные ансамбли Qaval и Xəmsə, который в итоге стал обладателем кубка, победив в пяти номинациях

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Определились победители конкурса "Кубок азербайджанского танца 2024" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости