Состоялась презентация нотной книги Ульвии Кязымовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В музыкальном колледже при Азербайджанской национальной консерватории состоялась презентация нотной книги доктора философии по искусствоведению, пианистки и композитора Ульвии Кязымовой. Книга состоит из опубликованных фортепианных произведений, сообщает Trend Life.

Ульвия Кязымова исполнила произведения С. Мурадовой, А. Бабаевой, С. Салаховой, А. Абдуллазаде, Э. Балаевой, представленные в книге, а также впервые исполнила авторское произведение Perpetuum mobile для двух фортепиано вместе со своей ученицей Гюльсарой Багировой.

Выступившие директор колледжа, профессор, заслуженный деятель искусств Назим Кязымов, заслуженный деятель искусств, профессор Джейхун Аллахвердиев и другие отметили важность издания в деле пропаганды национального искусства и для учебного процесса. Было отмечено, что эти произведения направлены на обогащение музыкального образования молодых музыкантов, формирование их вкуса. Нотные книги были подарены библиотеке колледжа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!