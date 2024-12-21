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В рамках проекта "Друг мастера" пройдет встреча с народным артистом Алиханом Самедовым

Культура Материалы 21 декабря 2024 14:42 (UTC +04:00)
В рамках проекта "Друг мастера" пройдет встреча с народным артистом Алиханом Самедовым

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Sənətkarın dostu" (Друг мастера), организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры министерства культуры Азербайджана (MEMİM) и при поддержке Главного управления культуры города Баку, состоится встреча с народным артистом, исполнителем на балабане Алиханом Самедовым, сообщает Trend Life.

Встреча состоится 25 декабря в 12.00 в музыкальной школе № 35 им. Георгия Шароева.

На встрече будут обсуждаться исполнительское искусство на балабане, педагогическая деятельность, повышение интереса детей и молодежи к духовым инструментам и деятельность азербайджанских деятелей культуры, проживающих за рубежом. В исполнении артиста и талантливой молодежи будут представлены различные музыкальные произведения.

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