В Баку прошел вечер классической музыки памяти шехидов 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер памяти, посвящённый 35-й годовщине жертв трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

Перед началом мероприятия память шехидов была почтена минутой молчания. Было отмечено, что трагедия 20 Января навсегда запечатлелась в памяти нашего народа как страница скорби и печали, гордости и героизма за свободу и независимость Азербайджана.

Под руководством дирижёра Мустафы Мехмандарова, в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист Фуад Ибрагимов) и Азербайджанской государственной хоровой капеллы (художественный руководитель – гародная артистка Гюльбаджи Иманова) выступил солист Аяз Керимов (тенор).

В программе прозвучали: Симфония "Баку-90" А.Рзаева, "Смерть Зигфрида и траурный марш" Р.Вагнера, "Дороги к свободе" Р. Алиева, "Голос Огненной Земли" из кантаты "Азербайджанцы" А. Ализаде.

Фото – Кямран Багиров

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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