Баку в преддверии грандиозный премьеры "Гамлета" – занавес "Сад земных наслаждений" и величина Эйнштейна (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пока в зале никого нет, творческий коллектив под руководством режиссера, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского наводит последние штрихи на сцене, так и за кулисами кипит работа, костюмеры, гримеры, актеры…

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре 7 и 9 марта состоится грандиозная премьера спектакля "Гамлет" по пьесе Уильяма Шекспира "Гамлет, принц датский", сообщает Trend Life.

Впервые спектакль будет поставлен на этой сцене и обещает запомниться не только ярким представлением, но и декорацией, костюмами, эмоциями актеров. Чего стоит только занавес в виде триптиха художника Иеронима Босха "Сад земных наслаждений", созданного в начале 16 века и получившего своё название по теме центральной части, посвящённого греху сладострастия - Luxuria. Именно эту работу Босха, особенно фрагменты центральной картины, обычно приводят в качестве иллюстраций, именно здесь уникальное творческое воображение художника проявляет себя в полной мере. Непреходящее очарование триптиха заключается в том, как художник выражает главную идею через множество деталей.

И режиссер спектакля Александр Шаровский привнес свой взгляд в одну из самых известных трагедий Шекспира "Гамлет", поражающей глубиной образов, сложностью характеров и напряженной драматургией. Это бессмертное произведение, где дворцовые интриги переплетаются с философскими размышлениями о смысле жизни и смерти.

В спектакле появился новый образ Шута, а композитор Анар Юсуфов создал специальное произведение "To be, or not to be" (Быть или не быть) по названию известного монолога из сцены пьесы.

"Я во второй раз обратился к творчеству Шекспира, решив поставить "Гамлета". Впервые спектакль по произведению Шекспира "Король Лир" поставил в 2005 года, в нем главную роль сыграл 78-летний известный актер Нодар Шашигоглу. Скажу такую мысль, чтобы стать сильнее, надо, чтобы и соперник был сильнее. Драматургия Шекспира - это "лучший соперник" для режиссера, и автора можно сравнить только с величиной Эйнштейна в мировой науке. В этом спектакле необходимо не только создавать действие на сцене, но и прочувствовать игру и душу каждого актера в гармонии с образами пьесы. Это произведение и драма, и детектив, и настоящая любовь. Недавно прочитал письмо Эйнштейна своей дочери, в котором говорится, что настанет время и человечество обязательно изобретет формулу любви, наподобие одной из его самых известных Е = mc2, чтобы раскрыть истинную силу этого чувства", - сказал Trend Life Александр Шаровский.

По сюжету, принц Гамлет, узнав о коварном убийстве своего отца, оказывается в водовороте предательств и обмана. Его путь - это не только жажда мести, но и глубокие раздумья о природе человеческого существования. В этой постановке, верной духу шекспировской эпохи, оживают вечные темы любви, власти и чести. Зрители смогут насладиться аутентичной атмосферой и глубоким погружением в мир классической трагедии.

Художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, , музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, художник по гриму - Екатерина Машкова, сценический бой - заслуженная артистка Наталья Балиева, педагог по сценической речи - народная артистка Александра Никушина, ассистент режиссёра - Ланита Афонина, ассистенты режиссера и хореографы – заслуженные артистки Мария Дубовицкая и Хаджар Агаева, редактор - Милена Назарова.

В спектакле заняты - заслуженные артисты Азербайджана Мурад Мамедов, Теймур Рагимов, Салман Байрамов, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, актеры театра - Руфат Назаров, Руфат Алиев, Ярослав Трифонов, Заур Терегулов, Рамиль Алиев, Фарид Бахрамов, Тамерлан Абдуллаев, Мурад Исмаилов, Рашад Алияров, Заур Искендеров, Ягуб Зейналов, Илькин Мехтиев, Рустам Керимов, Ольга Арсентьева, Тамилла Абуталыбова, Надыр Абдурагимбеков, Марина Литвиненко, Сяма Велиева, Диляра Назарова, Фатима Алиева, Олеся Гасымова, Ляман Азимова, Зумруд Алиева, Фарид Гусейнов.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/theatre/gamlet-rdt

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az.

