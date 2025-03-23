Весенние мотивы Айбениз Гашимовой с национальной музыкой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел концерт "Весенние мотивы", посвященный празднику Новруз, сообщает Trend Life.

В сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова под управлением художественного руководителя и главного дирижера Мустафы Ашурова выступили заслуженная артистка Айбениз Гашимова и ее юные воспитанники.

Были представлены произведения азербайджанских классиков и современных авторов, народные песни. Музыкальный вечер, прошедший с аншлагом, подарил зрителям настоящую праздничную атмосферу.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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