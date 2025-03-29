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В Мингячевире прошел Infoday, посвященный Фестивалю детского искусства (ФОТО)

Культура Материалы 29 марта 2025 15:42 (UTC +04:00)
В Мингячевире прошел Infoday, посвященный Фестивалю детского искусства (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Мингячевире состоялась информационная встреча (Infoday) Фестиваля детского искусства, в ходе которой были представлены цели и задачи проекта, правила проведения и условия участия, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В рамках Infoday была продемонстрирована подробная видеопрезентация о концепции фестиваля, процедуре подачи заявок и проектах, которые будут реализованы в рамках мероприятия. На встрече приняли участие народная артистка Элля Ягубова и заслуженный артист Шыхы Ягубов.

Были показаны различные художественные номера с участием талантливых детей. Участники мероприятия отметили, что фестиваль играет важную роль в поддержке творчества детей и повышении интереса к искусству.

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В Мингячевире прошел Infoday, посвященный Фестивалю детского искусства (ФОТО)
В Мингячевире прошел Infoday, посвященный Фестивалю детского искусства (ФОТО)
В Мингячевире прошел Infoday, посвященный Фестивалю детского искусства (ФОТО)
В Мингячевире прошел Infoday, посвященный Фестивалю детского искусства (ФОТО)
В Мингячевире прошел Infoday, посвященный Фестивалю детского искусства (ФОТО)
В Мингячевире прошел Infoday, посвященный Фестивалю детского искусства (ФОТО)
В Мингячевире прошел Infoday, посвященный Фестивалю детского искусства (ФОТО)
В Мингячевире прошел Infoday, посвященный Фестивалю детского искусства (ФОТО)
В Мингячевире прошел Infoday, посвященный Фестивалю детского искусства (ФОТО)
В Мингячевире прошел Infoday, посвященный Фестивалю детского искусства (ФОТО)
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