Успех азербайджанского танцевального искусства в Кыргызстане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Государственный ансамбль танца Азербайджана (художественный руководитель - народный артист Руфат Халилзаде) подарил жителям и гостям Бишкека незабываемые моменты с концертной программой "Мой Азербайджан" в рамках Дней культуры Азербайджана в Кыргызстане, организованных министерством культуры Азербайджана с 20 по 25 апреля, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Праздник азербайджанского национального танцевального искусства прошел в Национальном академическом театре оперы и балета имени Абдылоса Малдыбаева, собрав на 850-местной сцене не только представителей культуры двух стран, но и многочисленных поклонников искусства. Концерт посетили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, а также известные деятели культуры обеих стран.

Ансамбль открыл программу великолепным танцевальным номером "Мой Азербайджан", который поразил зрителей своей красотой. Затем коллектив подарил зрителям незабываемые моменты, исполнив танцы "Qavalla rəqs", "Qazaxı", "Yaylıqlarla rəqs", "Nağaraçılar", "Şalı-şalı", "Qaytağı", "Toy", "Qılıncdar", "Ağ çiçəyim", "Çayçı".

Вечер завершился танцем "Родина", который был встречен продолжительными овациями зрительного зала. Возгласы "браво", звучавшие по всему залу, стали подтверждением того, что азербайджанское искусство покорило сердца бишкекцев. Зрители покинули театральную сцену с незабываемыми впечатлениями.

Стоит отметить, что Государственный ансамбль танца Азербайджана был создан в 1970 году. За 55-летнюю деятельность коллектив блестяще представил азербайджанское национальное танцевальное искусство в таких странах, как США, Япония, Италия, Франция, Австрия, Германия, Португалия, Испания, Норвегия, Израиль, Тунис, Алжир, Турция, Индия, Непал, Швейцария, Китай, Ирак, Вьетнам, Марокко, Мексика, Бразилия, Куба, Южная Корея, Бельгия, Саудовская Аравия и многих других странах, а также в бывших республиках Советского Союза.

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