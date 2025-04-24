Феерический старт второго Международного фестиваля Фидан Гаджиевой с оперетты "Аршин мал алан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось потрясающее событие - второй Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой открылся по-настоящему фееричным и ярким спектаклем! На сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли была представлена легендарная оперетта великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", которая за 112 лет своей истории завоевала сердца зрителей по всему миру, сообщает Trend Life.

Эта знаменитая музыкальная комедия, также известная как "Продавец ручного товара", стала не просто культурным символом Азербайджана, но и настоящей визитной карточкой мирового театрального искусства. Оперетта переведена на 80 языков мира, поставлена в около 200 театрах в более 80 странах мира, экранизирована 4 раза и показана в более 130 странах мира.

Взяться за постановку такой классики - задача не из лёгких, но результат превзошёл все ожидания! Зал не сдерживал эмоций и приветствовал артистов стоя, осыпая их цветами и продолжительными овациями. Такое начало фестиваля обещает много ярких моментов!

Действие оперетты происходит в Шуше, и сюжет, как всегда, затрагивает важнейшие аспекты восточной жизни. Было время, когда женщины носили чадру, а молодые девушки выходили замуж, в основном, по воле родителей. Однако новые времена приносят и новые идеалы: молодые люди мечтают о любви, основанной на взаимных чувствах. Эта тема затронула зрителей, погружая в атмосферу давно забытых традиций и преобразований.

Особое внимание стоит уделить невероятным молодым талантам, которые стали центром новой постановки. В главных ролях - юные вокалисты Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой, которые не просто исполнили свои партии, но и привнесли свежий взгляд и заряд энергии. Девиз Фидан Гаджиевой "Дорогу молодым!" - воплотился в этой постановке как никогда ярко.

Не профессиональные актеры – молодые вокалисты в этот вечер блистали на своем первом выходе на большую сцену. В роли молодого купца Аскера блистал Вугар Гаджиев, а Айсу Алиева в образе Гюльчохры буквально завораживала своей утончённостью. Статный Рауф Мамедзаде в образе Сулеймана, мечтательная Шахира Рзаева в роли Аси и зажигательная Ройя Алиева, сыгравшая Телли, озаряли сцену своими яркими и эмоциональными выступлениями.

Не менее удивительно было увидеть известных оперных исполнителей в неожиданных ролях.

Народная артистка Фидан Гаджиева воплотила образ доброй женщины Джахан хала - тети Аскера. Вдова, потакающая капризам племянника и решившая женить его, которая в итоге сама выходит замуж за вдовца Султанбека. Эту роль с особым юмором сыграл заслуженный артист Фарид Алиев, который также выступил вторым режиссером спектакля. Кстати, в оперетте также сыграла его дочь Айсу – как и в жизни, в спектакле они тоже отец и дочь. Неожиданностью стало и появление заслуженного артиста Турала Агасиева в роли слуги Вели, недотёпы и хитреца, который представился "человеком при деньгах" и сразу же покорил служанку Султанбека.

И если учесть, что в итоге Аскер женился на Гюльчохре, а его друг Сулейман на двоюродной сестре Гюльчохры - Асе, то финал стал настоящим праздником любви и радости - четыре свадьбы в один день!

Особо подчеркнем работу режиссер-постановщика, заслуженного деятеля искусств Хафиза Гулиева, который внес в спектакль очень интересные юмористические моменты в слова героев и сценические роли, придав спектаклю уникальную атмосферу.

Феерическая атмосфера этого великолепного вечера проходила в сопровожденим симфонического оркестра Государственного академического театра оперы и балета под руководством народного артиста, Маэстро Джаваншира Джафарова.

Такое открытие второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой не могло не поразить! Этот фестиваль обещает стать настоящим праздником для всех поклонников оперного искусства!

С программой фестиваля можно ознакомиться перейдя по ссылке https://www.trend.az/life/culture/4033188.html

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