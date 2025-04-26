Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Гостем проекта "Друг Мастера" станет народный артист Азербайджана Салман Гамбаров

Культура Материалы 26 апреля 2025 19:02 (UTC +04:00)
Гостем проекта "Друг Мастера" станет народный артист Азербайджана Салман Гамбаров

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Друг Мастера", организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Главного управления культуры города Баку, 1 мая состоится встреча с народным артистом Азербайджана, художественным руководителем Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова Салманом Гамбаровым, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMIM.

На встрече, которая пройдет в Детской школе искусств № 2 имени Вагифа Мустафазаде, будут обсуждаться вопросы преподавания джазового исполнительства, концертного творчества, стимулирования деятельности талантливой молодежи. Будут представлены различные джазовые композиции.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости