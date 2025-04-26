Гостем проекта "Друг Мастера" станет народный артист Азербайджана Салман Гамбаров

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Друг Мастера", организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Главного управления культуры города Баку, 1 мая состоится встреча с народным артистом Азербайджана, художественным руководителем Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова Салманом Гамбаровым, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMIM.

На встрече, которая пройдет в Детской школе искусств № 2 имени Вагифа Мустафазаде, будут обсуждаться вопросы преподавания джазового исполнительства, концертного творчества, стимулирования деятельности талантливой молодежи. Будут представлены различные джазовые композиции.

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