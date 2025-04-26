БАКУ /Trend Life/ - 28-30 апреля в Стамбуле пройдут Дни азербайджанского кино, организованные в соответствии с соглашением о сотрудничестве в области культуры между Азербайджаном и Турцией, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры,

Мероприятие будет проведено в рамках совместного сотрудничества Министерства культуры Азербайджана, Министерства культуры и туризма Турции и Азербайджанского культурного центра, действующего при посольстве Азербайджана в Анкаре.

В рамках Дней кино состоится показ азербайджанских фильмов, произведенных в последние годы по заказу министерства культуры, встречи между кинопроизводителями и специалистами, обсуждены возможности совместного производства фильмов.

Церемония открытия мероприятия и показ фильмов будут проходить в Atlas Cinema, расположенном в Стамбуле, и в двух престижных университетах Турции. В Днях азербайджанского кино в Турции примет участие делегация нашей страны.

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