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Гянджинская государственная филармония представила новый проект "Сила слова" (ФОТО)

Культура Материалы 26 апреля 2025 20:30 (UTC +04:00)
Гянджинская государственная филармония представила новый проект "Сила слова" (ФОТО)
Фото: Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова впервые был представлен проект "Сила слова" (Sözün gücü), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В рамках проекта в Центре "Урбан" филармонии состоялся "Вечер поэзии Вургуна" (Vurğunun qiraət gecəsi), посвящённый видному поэту, драматургу и общественному деятелю, лауреату Государственных премий, народному поэту Азербайджана Самеду Вургуну (1906-1956).

В мероприятии приняли участие учащиеся 1-й и 4-й учебно-музыкальных школ города Гянджа, а также литературные чтецы Имамверди Велиев, Аскер Мамедов, Лала Гасанджан и Зульфия Ягуб. Были представлены произведения поэта - "Dünya", "Şair nə tez qocaldın sən", "Gözlər", "Lalə", "Aygün", "Azərbaycan", "Vurğun dünyası", а также монолог Амирхана из поэмы "Aygün" и диалог Каджара и Вагифа из драмы "Vaqif" .

Отметим, что в рамках данного проекта планируется регулярное проведение вечеров памяти выдающихся азербайджанских писателей и поэтов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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Гянджинская государственная филармония представила новый проект "Сила слова" (ФОТО)
Гянджинская государственная филармония представила новый проект "Сила слова" (ФОТО)
Гянджинская государственная филармония представила новый проект "Сила слова" (ФОТО)
Гянджинская государственная филармония представила новый проект "Сила слова" (ФОТО)
Гянджинская государственная филармония представила новый проект "Сила слова" (ФОТО)
Гянджинская государственная филармония представила новый проект "Сила слова" (ФОТО)
Гянджинская государственная филармония представила новый проект "Сила слова" (ФОТО)
Гянджинская государственная филармония представила новый проект "Сила слова" (ФОТО)
Гянджинская государственная филармония представила новый проект "Сила слова" (ФОТО)
Гянджинская государственная филармония представила новый проект "Сила слова" (ФОТО)
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