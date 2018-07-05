Женщины-трудоголики наиболее подвержены диабету

5 июля 2018 10:10 (UTC+04:00)

Канадские ученые выяснили, что у женщин, работающих более 45 часов в неделю, риск развития диабета повышается более чем на 60%, об этом, как передает РИА Новости, пишет портал Science Daily.

В своем исследовании ученые на протяжении 12 лет (с 2003 по 2015 год) отслеживали показатели здоровья 7065 канадских мужчин и женщин в возрасте от 35 до 74 лет, используя данные Национального обследования здоровья и медицинские записи.

Участников разделили на четыре группы в соответствии с количеством рабочих часов: первая работала от 15 до 43 часов в неделю, вторая 34-40 часов, третья 41-44 часа, а четвёртая — 45 часов и более.

В результате ученые обнаружили, что женщины, которые работают 45 часов в неделю и более, на 63% чаще страдали от диабета, чем другие группы. Другие факторы риска вроде курения, уровня физической активности или индекса массы тела, как оказалось, играли незначительную роль.

По словам исследователей, продолжительный рабочий день, дополненный ещё и домашними делами, вызывает в женском организме хроническую стрессовую реакцию, и это увеличивает риск гормональных сбоев, в том числе и возникновение резистентности к инсулину. Кроме того, у женщин часто попросту не хватает времени, чтобы вести здоровый образ жизни, высыпаться и следить за здоровьем.

Ученые также порекомендовали мужчинам работать не более 47 часов в неделю, а женщинам, которые загружены еще и домашними заботами, — не более 34.

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