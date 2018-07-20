Выпускники Гарварда показали в Баку как заработать миллиард (ФОТО)

20 июля 2018 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - ​​​​​​​​​​18 июля, за день до мировой премьеры, в кинотеатре Park Cinema Park Bulvar состоялся закрытый показ нашумевшего фильма «Клуб миллиардеров», сообщает Trend Life. В мероприятии приняли участие медийные лица и представители СМИ. Перед фильмом был организован фуршет со стороны спонсоров показа и фотосессия.

Главные роли в фильме исполнили Тэрон Эджертон, Эмма Робертс, Сьюки Уотерхаус, Кевин Спейси, Кэри Элвис. Особым сюрпризом для зрителей стало появление Кевина Спейси вновь на экране. Режиссёр фильма - Джеймс Кокс.

Фильм рассказывает нам историю нескольких молодых людей, которые решают провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем - смертельной. Выпускники Гарварда Дин Карни (Тэрон Эджертон, «Kingsman: Секретная служба») и Джо Хант (Энсел Элгорт, «Малыш на драйве»), надев строгие костюмы, решают поднять серьезные деньги, - но юношеская самонадеянность оборачивается катастрофой. Ремейк одноименного телефильма 80-х годов - жестокий финансовый триллер с россыпью молодых и не очень звезд. Так, например, вместе с «агентом Kingsman» и «малышом на драйве» в картине также появится Кевин Спейси в образе воротилы с Уолл-стрит - и, возможно, это одна из последних его ролей, если принимать во внимание прошлогодний харрасмент-скандал, поставивший, кажется, крест на его актерской карьере.

Фильм уже можно посмотреть во всех кинотеатрах Park Cinema!

(Автор: Вугар Иманов)

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