На берегу Каспия Баку пройдет Фестиваль красок Холи

БАКУ /Trend Life/ - В AF Hotel&AquaParkНовханы 1 сентября в 12.00 пройдет Festival of Colors Holi (Фестиваль красок Холи), организованный S Group Production, сообщает Trend Life.

Фестиваль красок Холи - одно из самых ярких и позитивных событий, которое несколько лет назад пришло в Азербайджан и покорило сердца всех от мала до велика, особенно, молодежи. А взрослые, словно дети, забыв про все комплексы, кидаются разноцветным порошком и танцуют до упада. Дети восторженно наблюдают за разноцветными облаками, взлетающими высоко над головами. Они растворяются в небе, которое, словно яркая палитра, смешивает разные цвета на небесном холсте, рисуя фантастические картины.

В этот день своими выступлениями и зажигательными треками гостей будут радовать Mc Fearless, Mc Jake, Dj China, Dj Mike, Dj Ken X, Dj Came, Dj Eko, Dj Shagy, Dj Chill-ee, Dj Tim, Dj Shaman, Dj Nicko. Специальный гость - DJ Alex. В программе фестиваля - Step One, Fma, Alliance, Blackzone.



Цена билетов: Standart - 15 Azn (в стоимость билета входит 2 пачки красок), Vip - 50 Azn (в стоимость билета входит 5 пачек красок, вход в бассейн). Билеты можно приобрести в Backstage, Coffee Break, Boon Az.

Телефоны для справок: (051)5511051, (051)3004140

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