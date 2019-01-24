Море соблазна для азербайджанцев (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Park Cinema Flame Towers прошел закрытый показ премьеры фильма «Море соблазна», сообщает Trend Life. Фильм, в главных ролях которого снялись Мэттью Макконахи и Энн Хэтуэй, подтвердил статус одного из самых ожидаемых в 2019 году и стал предметом особенного интереса со стороны зрителей.



Среди гостей вечера были представители кино - режиссеры Эмин Мирабдуллаев, Али Саттар Гулиев и Самира Джафарова, оператор Надир Мехтиев, звукорежиссер Теймур Керимов, актриса Дениз Таджеддин и др.



Пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев отметил, что зрителей ожидает еще ряд сюрпризов.

«В первую очередь, хочу отметить фильм-концерт группы BTS, который будет показан в Park Cinema Flame Towers и Park Cinema Metropark 26 января. У этой группы много поклонников в Азербайджане, их ждут сюрпризы. 29 января в Park Cinema Flame Towers при содействии British Council пройдет встреча с британским специалистом по копирайтингу и лицензированию Крисом Куком, который расскажет о верном и правовом использовании музыки. Для представителей музыкальной индустрии, кино, маркетинга, телевидения, для тех, кто использует музыку в анонсах и передачах, эта встреча может стать очень полезной», - сказал Рустам Фаталиев.

(Автор: Вугар Иманов)

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